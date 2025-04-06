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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Рома" з Довбиком зіграла внічию проти "Ювентуса", подовживши свою серію без поразок у Серії А (відео)

Команда Клаудіо Раньєрі не програла жодного з п'ятнадцяти останніх матчів у чемпіонаті Італії.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик, "Рома" – "Ювентус"

Артем Довбик, "Рома" – "Ювентус" / © Associated Press

"Рома" українського форварда Артема Довбика вдома зіграла внічию з "Ювентусом" у матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм виграла "Стара синьйора" – на 40-й хвилині туринців вивів уперед Мануель Локателлі.

На старті другої половини зустрічі "вовки" відігралися – на 49-й хвилині гол забив Ельдор Шомуродов, який вийшов на заміну одразу після перерви.

Довбик вийшов на поле у стартовому складі римського клубу та був замінений на 85-й хвилині. Результативними діями 27-річний українець не відзначився.

Цього сезону в активі Довбика 11 голів та 2 асисти у чемпіонаті Італії. Загалом у нинішній кампанії він відзначився 16 м'ячами на клубному рівні. Крім 11 голів у Серії А, він також двічі забив у Лізі Європи та тричі – в Кубку Італії.

Огляд матчу "Рома" – "Ювентус"

Таким чином, "Рома" подовжила свою безпрограшну серію в Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програє уже п'ятнадцять матчів поспіль у чемпіонаті Італії. А ось переможна серія "вовків", яка налічувала сім поєдинків, перервалася.

Після цього матчу римляни з 53 очками посідають сьоме місце в таблиці Серії А. Туринці з 56 балами розташовуються на п'ятій позиції.

У наступному турі Серії А команда Довбика 13 квітня у римському дербі зійдеться з "Лаціо", а підопічні Ігора Тудора днем раніше приймуть "Лечче".

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