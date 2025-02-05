"Рома" з голом Довбика програла "Мілану" та вилетіла з Кубка Італії (відео)

Забитий м'яч українця не допоміг "вовкам" пробитися до півфіналу турніру.

"Мілан" здобув перемогу над "Ромою" в матчі 1/4 фіналу Кубка Італії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан Сіро" в Мілані завершився з рахунком 3:1 .

Перший тайм залишився за "россонері". Дубль оформив Теммі Абрахам, відзначившись на 16-й і 42-й хвилинах. Обидва рази йому асистував Тео Ернандес.

Одразу після перерви на поле вийшов український нападник римського клубу Артем Довбик, який розпочав цей матч на лавці для запасних. На 54-й хвилині наш співвітчизник забив гол і допоміг своїй команди скоротити відставання в рахунку.

Однак камбеку не сталося. На 72-й хвилині новачок господарів Жоау Феліш відправив третій м'яч у ворота "вовків", встановивши остаточний рахунок гри.

Огляд матчу "Мілан" – "Рома"

Таким чином, "Рома" вилетіла з Кубка Італії, а "Мілан" вийшов до півфіналу, де зіграє з переможцем пари "Інтер" – "Лаціо".

В іншому півфіналі турніру "Болонья", яка в 1/4 фіналу здолала "Аталанту" (1:0), позмагається з тріумфатором протистояння "Ювентус" – "Емполі".

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