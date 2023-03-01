"Рома" з вилученням Моурінью програла аутсайдеру Серії А, "Ювентус" створив потужний камбек (відео)

Поєдинками за участю римлян і туринців закінчився черговий тур чемпіонату Італії з футболу.

У заключних матчах 24-го туру італійської Серії А "Рома" на виїзді сенсаційно програла "Кремонезе" ( 2:1 ), а "Ювентус" вдома переміг "Торіно" ( 4:2 ).

На 17-й хвилині "Кремонезе" повів у рахунку зусиллями Франка Тсаджу. На 46-й хвилині червону картку за межами поля отримав головний тренер римлян Жозе Моурінью.

На 71-й хвилині "вовки" відігралися завдяки голу Леонардо Спінаццоли. Проте господарі сенсаційно вирвали перемогу – на 83-й хвилині пенальті реалізував Даніель Чофані.

Огляд матчу

"Рома" (44 очки) залишилася на п'ятому місці в Серії А. "Кремонезе" (12 балів) здобув першу перемогу в сезоні та піднявся на 19-ту позицію.

У наступному турі підопічні Моурінью 5 березня приймуть "Ювентус". Днем пізніше "Кремонезе" на виїзді зіграє проти "Сассуоло".

У туринському дербі, яке закривало звітний тур італійського чемпіонату, "Ювентус" пропустив першим – уже на 2-й хвилині відзначився Янн Карамо. На 16-й хвилині рахунок зрівняв Хуан Куадрадо, проте на 43-й хвилині Антоніо Санабрія знову вивів "биків" уперед.

Однак "б'янконері" зуміли здійснити яскравий камбек. Перед свистком на перерву паритет у матчі відновив Данілу, а в другому таймі ворота гостей вразили Бремер та Адріан Рабйо.

Зазначимо, що в середині другого тайму на заміну вийшов французький півзахисник "Ювентуса" Поль Погба, який відновився після серйозної травми. Це була його перша від квітня 2022 року поява на полі в офіційному матчі.

Огляд матчу

"Ювентус" (35 очок) піднявся на сьоме місце в турнірній таблиці. "Торіно" (31 бал) посідає дев'яту сходинку.

У наступному турі "Стара синьйора" 5 березня на виїзді зіграє з "Ромою". Днем пізніше "бики" прийматимуть "Болонью".

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