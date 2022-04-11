Роман Зозуля: любов - це коли дружина купує дрони для наших захисників, а син готовий пожертвувати свої рації

Роман Зозуля: любов - це коли дружина купує дрони для наших захисників, а син готовий пожертвувати свої рації

Футболіст передав чергову партію допомоги для українських військових.

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля продовжує активно допомагати українській армії під час війни з російськими загарбниками.

Футболіст виклав зворушливий пост на своїй сторінці в Facebook, в якому розписав, що для нього означає любов в умовах війни.

"Любов - це... коли я заходжу ввечері у нашу з дружиною спальню, а вона вибирає і купує дрони для наших захисників. Любов - це... коли мій 5-річний син готовий пожертвувати свої рації для наших воїнів. Щоправда вони іграшкові, але він цього не знає.

Любов - це... коли українці з Гонконгу, українська діаспора в Мадриді та благодійна організація "Ланцюжок добра" об’єднують свої зусилля і дві машини швидких, по вінця запаковані усім життєвонеобхідним, вирушають в Україну. Перша - для наших Героїв з "Азова", друга - прямує Героям у Миколаїв. Бо для них любов - це захищати Україну і очищати рідну землю від брудних чобіт рашистських окупантів.

Любов - це наша незламна віра у вільну, незалежну Україну і неймовірно крутих її дітей. Я дякую кожному, хто наближає нашу перемогу. Вона близько. Бо кожен робить свою справу з любов’ю", - написав Зозуля.

Любов - це…коли я заходжу ввечері в нашу з дружиною спальню, а вона вибирає і купує дрони для наших захисників. Любов -... Опубліковано Романом Зозулею Неділя, 10 квітня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що Зозуля спільно з ексочільником МОЗ Максимом Степановим передав бійцям ЗСУ на передову тисячу аптечок.

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