Романчук із національним рекордом приніс Україні перше "золото" в плаванні на Чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту

Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання в басейні Михайло Романчук став переможцем у запливі на 1 500 метрів вільним стилем на континентальній першості, яка триває в Римі.

Зазначимо, що перед цим українець сенсаційно опинився поза п'єдесталом на дистанції 800 метрів, посівши четверте місце. Тож, заплив на 1,5 км мав для Романчука величезне значення.

Українець першу третину дистанції тримався другим за італійцем Грегоріо Пальтріньєрі. Надалі Михайло вийшов уперед, а насамкінець збільшив перевагу над суперником. Романчук випередив "срібного" призера Пальтріньєрі більш ніж на три секунди, а "бронзового" Дам’єна Жолі із Франції – майже на 15 секунд.

Цікаво, що до фіналу на 1 500 метрів Романчук кваліфікувався з найкращим часом, який лише підтвердив у вирішальному запливі. До змагань український плавець підходив у статусі чинного чемпіона Європи, яке успішно захистив. Романчук подолав дистанцію з часом 14:36.10.

Фото: Associated Press

Призери запливу на 1500 метрів:

Михайло Романчук (Україна) – 14:36.10 Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) – 14:39.79 Дам'єн Джолі (Франція) – 14:50.86

Додамо, що такий переможний результат дозволи Романчуку побити власний національний рекорд. Загалом, це перша медаль України в плаванні на ЧЄ-2022 з водних видів спорту у столиці Італії.

Попереду у Михайла ще кваліфікаційний заплив на 400 метрів вільним стилем, який відбудеться 17 серпня. Якщо українцю вдасться відібратись, то 18 серпня позмагається за нагороди у фіналі. Загалом для української команди це одинадцята нагорода на турнірі. Дві медалі здобули стрибуни у воду, вісім нагород Україна виборола в артистичному плаванні.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту триватиме до 21 серпня.

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