Романчук виборов для України першу ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні

Михайло виконав норматив на новій для себе дистанції.

Українець Михайло Романчук здобув для нашої країни першу ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у плаванні.

На змаганнях Stockholm Open у столиці Швеції він подолав дистанцію 400 метрів вільним стилем за 3:46,66.

Цього результату виявилося достатньо, щоб виконати олімпійський норматив (3:46,78). На фініші Романчук показав лише четвертий результат, але все одно зміг перевершити норматив на 0,12 секунди.

Це перша ліцензія України у плаванні на Олімпіаду-2024. Варто також зазначити, що Михайло вперше відібрався на Олімпіаду саме на дистанції 400 метрів вільним стилем.

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо він виграв "бронзу" 800-метрівці вільним стилем та "срібло" на на дистанції 1500 метрів.

Додамо, що 17-річний український плавець Олександр Желтяков також завоював ліцензію на ОІ-2024 в Парижі. Він виконав норматив на дистанції 200 метрів на спині, показавши час 1:57,18.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Своєю чергою, зірки українського спорту Ярослава Магучіх, Олег Верняєв та Михайло Романчук виступили проти можливого бойкоту нашою країною Ігор у Парижі.

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