Романчук виграв для України другу медаль чемпіонату Європи-2023 з плавання на короткій воді

Український плавець Михайло Романчук здобув другу медаль чемпіонату Європи-2023 з плавання на короткій воді. 27-річний спортсмен виграв "бронзу" у фінальному запливі у запливі вільним стилем на 800 метрів.

Романчук фінішував третім, показавши результат 7:31.20 хвилини. "Срібло" виборов француз Девід Обрі з часом 7:30.32, а переможцем став ірландець Деніел Віффен з новим світовим рекордом – 7:20.46.

Чемпіонат Європи-2023 з плавання на короткій воді

Вільний стиль, 800 м, чоловіки

1. Деніел Віффен (Ірландія) 7:20.46 хв (світовий рекорд)

2. Давід Обрі (Франція) 7:30.32 (+9.86)

3. Михайло Романчук (Україна) 7:31.20 (+10.74)

Для Романчука це вже друга медаль чемпіонату Європи-2023 з плавання на короткій воді, який відбувався у румунському Отопені. Раніше він здобув "бронзу" на дистанції 1500 м вільним стилем.

Для Михайла це третя в кар'єрі медаль на ЧЄ на короткій воді. Свою першу нагороду подібних змагань він здобув 2017 року – "золото" на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, Романчук – дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання. На Іграх у Токіо він завоював "бронзу" на 800-метрівці вільним стилем та "срібло" в аналогічній дисципліні на дистанції 1500 метрів.

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