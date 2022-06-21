Романчук з рекордом України виборов "бронзу" чемпіонату світу-2022

Українець Михайло Романчук виборов першу медаль України у плаванні на світовій першості з водних видів спорту.

Дворазовий призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук здобув "бронзу" ЧС-2022 з плавання на дистанції 800 м вільним стилем.

Українець подолав дистанцію за 7:40,05 хвилин та став третім. "Золото" здобув олімпійський чемпіон Боббі Фінке з США.

Результат Романчука став новим рекордом України на цій же дистанції. Попереднє своє досягнення (7:41.28 хвилин), яке він встановив на Олімпіаді-2020, українець покращив на одну секунду.

Для Романчука ж медаль у 800-метрівці вільним стилем стала п'ятою на рівні крупних міжнародних турнірів.

Нагадаємо, що збірна України з артистичного плавання виграла золоті нагороди чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.

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