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Роналдо кумедно відреагував на рекорд Мессі за голами на чемпіонатах світу
"Зубастик" оригінально прокоментував досягнення легендарного аргентинця.
Колишній форвард збірної Бразилії Роналдо кумедно відреагував на те, що капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.
"Для богів футболу це показник, який свідчить про те, що він перевершив усіх інших. Якщо хтось і заслуговує на звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу, то це саме Мессі.
Йому 38 років, Боже мій! У 38 років я вже чотири роки як завершив кар'єру і важив 120 кілограмів", — цитує "Зубастика" видання L'Equipe.
Мессі в матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 проти Австрії оформив дубль і з 18 голами став найкращим бомбардиром в історії Мундіалів.
Лео випередив ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе (16 м'ячів), якого наздогнав у попередньому матчі, оформивши хет-трик у ворота Алжиру.
Також лідер "альбіселесте" повторив рекорд за тривалістю гольової серії в історії Мундіалів — він забивав у кожному з шести останніх матчів на ЧС.
Водночас Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу — він став гравцем з найбільшою кількістю незабитих пенальті на Мундіалях без урахування післяматчевих серій.
Дубль Мессі приніс збірній Аргентини перемогу над Австрією з рахунком 2:0.
В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету Алжир здобув вольову перемогу над Йорданією (2:1).
Після другого туру Аргентина (6 очок) достроково виграла групу та вийшла до плейоф. Австрія та Алжир мають по 3 бали. Йорданія (0) втратила шанси на плейоф.
У заключному третьому турі Аргентина зустрінеться з Йорданією, а Алжир побореться з Австрією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 05:00 за київським часом.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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