Роналдо кумедно відреагував на рекорд Мессі за голами на чемпіонатах світу

Роналдо / © Associated Press

Реклама

Колишній форвард збірної Бразилії Роналдо кумедно відреагував на те, що капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

"Для богів футболу це показник, який свідчить про те, що він перевершив усіх інших. Якщо хтось і заслуговує на звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу, то це саме Мессі.

Йому 38 років, Боже мій! У 38 років я вже чотири роки як завершив кар'єру і важив 120 кілограмів", — цитує "Зубастика" видання L'Equipe.

Реклама

Мессі в матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 проти Австрії оформив дубль і з 18 голами став найкращим бомбардиром в історії Мундіалів.

Лео випередив ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе (16 м'ячів), якого наздогнав у попередньому матчі, оформивши хет-трик у ворота Алжиру.

Також лідер "альбіселесте" повторив рекорд за тривалістю гольової серії в історії Мундіалів — він забивав у кожному з шести останніх матчів на ЧС.

Водночас Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу — він став гравцем з найбільшою кількістю незабитих пенальті на Мундіалях без урахування післяматчевих серій.

Реклама

Дубль Мессі приніс збірній Аргентини перемогу над Австрією з рахунком 2:0.

В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету Алжир здобув вольову перемогу над Йорданією (2:1).

Після другого туру Аргентина (6 очок) достроково виграла групу та вийшла до плейоф. Австрія та Алжир мають по 3 бали. Йорданія (0) втратила шанси на плейоф.

У заключному третьому турі Аргентина зустрінеться з Йорданією, а Алжир побореться з Австрією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 05:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Реклама

Новини партнерів