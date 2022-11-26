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Роналду цікавляться у Бразилії: відомий клуб має намір запропонувати форварду контракт

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Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Роналду цікавляться у Бразилії: відомий клуб має намір запропонувати форварду контракт

Фото: Associated Press

"Фламенгу" консультується зі спонсорами.

Бразильський "Фламенгу" розглядає варіант із підписанням форварда Кріштіану Роналду.

Про це пише Veja.

Зазначається,що клуб вже звернувся до своїх спонсорів щодо фінансування можливого трансферу 37-річного португальця.

Португальцю планують запропонувати контракт на три місяці. "Червоно-чорні" сподіваються, що форвард допоможе команді на клубному чемпіонаті світу-2023.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з Роналду у вівторок, 22 листопада. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

Кар'єру у новому клубі з дискваліфікації на два матчі через скандальну поведінку під час квітневого поєдинку АПЛ проти "Евертона".

"Фламенгу" став володарем Кубка Лібертадорес-2022. У фінальному матчі бразильська команда мінімально обіграла Атлетіко Паранаєнсе (1:0).

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Дата публікації
Перегляди
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