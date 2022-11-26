Роналду цікавляться у Бразилії: відомий клуб має намір запропонувати форварду контракт

"Фламенгу" консультується зі спонсорами.
Бразильський "Фламенгу" розглядає варіант із підписанням форварда Кріштіану Роналду.
Про це пише Veja.
Зазначається,що клуб вже звернувся до своїх спонсорів щодо фінансування можливого трансферу 37-річного португальця.
Португальцю планують запропонувати контракт на три місяці. "Червоно-чорні" сподіваються, що форвард допоможе команді на клубному чемпіонаті світу-2023.
Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з Роналду у вівторок, 22 листопада. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.
Кар'єру у новому клубі з дискваліфікації на два матчі через скандальну поведінку під час квітневого поєдинку АПЛ проти "Евертона".
"Фламенгу" став володарем Кубка Лібертадорес-2022. У фінальному матчі бразильська команда мінімально обіграла Атлетіко Паранаєнсе (1:0).
Читайте також:
Помста за скандальний пенальті: нападник Гани обурив Роналду витівкою наприкінці матчу ЧС-2022 (фото, відео)
Роналду записав на свій рахунок низку рекордів у стартовому матчі ЧС-2022
"Настав час для нового виклику": Роналду попрощався з "Манчестер Юнайтед"