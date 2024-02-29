Роналду дискваліфікували за непристойний жест на адресу фанатів у Саудівській Аравії

Португалець пропустить один матч і повинен заплатити штраф.

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) дискваліфікував на один матч форварда "Аль-Насра" Кріштіану Роналду за непристойний жест після поєдинку 21-го туру місцевого чемпіонату з "Аль-Шабабом".

Про це повідомляє Associated Press.

39-річний португалець після фінального свистка потягнувся до своїх геніталій, продемонструвавши фанатам суперника непристойний жест.

У такий спосіб Роналду відповів уболівальникам "Аль-Шабаба", які на трибунах почали його провокувати, скандуючи ім'я одвічного конкурента Кріштіану – аргентинського форварда Ліонеля Мессі.

Крім того, зіркового футболіста оштрафували на 20 тисяч саудівських реалів (5333 долари).

Цього сезону на рахунку Роналду 28 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах, у яких він забив 28 голів та зробив 10 асистів.

Наразі "Аль-Наср" посідає друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи від лідера "Аль-Хіляля" на 7 очок.

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