- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 4519
- Час на прочитання
- 1 хв
Роналду дублем приніс "Аль-Насру" перемогу в матчі чемпіонату Саудівської Аравії
Кріштіану забив 966-й та 967-й голи у кар'єрі.
Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відзначився дублем у домашньому для його команди матчі 27-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Наджми".
41-річний португалець вийшов у стартовому складі "Аль-Насра", відновившись після травми, яку дістав наприкінці лютого.
На 56-й хвилині поєдинку Роналду реалізував пенальті за рахунку 2:2, вивівши свій клуб вперед. На 73-й хвилині Кріштіану оформив дубль, забивши уже з гри.
Для Роналду ці голи стали 966-м та 967-м у кар'єрі. Португалець продовжує наближатися до своєї мети — позначки у тисячу забитих м'ячів.
Цього сезону Кріштіану забив 23 голи і зробив два асисти у чемпіонаті Саудівської Аравії. У бомбардирських перегонах турніру його випереджають тільки Айвен Тоні з "Аль-Ахлі" (25 м'ячів) та Хуліан Кіньйонес з "Аль-Кадісії" (24).
Поєдинок завершився перемогою "Аль-Насра" з рахунком 5:2. Роналду провів на полі 83 хвилини, після чого його замінили.
Крім Кріштіану, ворота "Аль-Наджми" також вразили Абдулла Аль-Хамдан та ексфорвард "Ліверпуля" Садіо Мане, який оформив дубль.
Після цієї перемоги "Аль-Наср" (70 очок) лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Підопічні Жорже Жезуса збільшили до 6 балів відрив від найближчого переслідувача — "Аль-Хіляля", який ще має матч у запасі.
