Роналду ефектним голом приніс перемогу "Аль-Насру" у своєму 1000-му матчі на клубному рівні (відео)

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду забив переможний м'яч у першому матчі 1/8 фіналу азійської Ліги чемпіонів проти іншого саудівського клубу – "Аль-Фейха".

39-річний португалець вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв повний поєдинок. На 81-й хвилині він відзначився єдиним голом у цій зустрічі.

Капітан "Аль-Насра" технічно обігрався зі своїм одноклубником – хорватом Марцело Брозовичем, після чого з меж штрафного в один дотик переправив м'яч у дальній кут.

That's how you break the deadlock



A slick combination by Al Nassr culminated with a Ronaldo finish to open the scoring #ACL | #FYHvNSR pic.twitter.com/dbgXuAHwNb — #ACL (@TheAFCCL) February 14, 2024

Матч завершився мінімальною перемогою "Аль-Насра" з рахунком 0:1. Поєдинок-відповідь команди зіграють у середу, 21 лютого.

Ця гра стала для Роналду ювілейною, 1000-ю в кар'єрі на клубному рівні. Португалець провів 31 матч за "Спортинг", 346 за "Манчестер Юнайтед", 438 за "Реал", 134 за "Ювентус" та 51 за "Аль-Наср".

За клубну кар'єру Кріштіану забив 746 голів, 45 з яких у складі "Аль-Насра".

Статистика Кріштіану Роналду на клубному рівні

1. "Спортинг" (Португалія) – 31 матч (5 голів)

2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) – 346 матчів (145 голів)

3. "Реал" Мадрид (Іспанія) – 438 матчів (450 голів)

4. "Ювентус" (Італія) – 134 матчі (101 гол)

5. "Аль-Наср" (Саудівська Аравія) – 51 матч (45 голів)

Нагадаємо, Роналду – п'ятиразовий володар "Золотого м'яча". На клубному рівні він тричі ставав чемпіоном Англії, по два рази вигравав чемпіонати Іспанії та Італії, а також п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів.

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