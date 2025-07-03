Роналду емоційно відреагував на трагічну загибель Діогу Жоти в автокатастрофі

Кріштіану Роналду та Діогу Жота / © Associated Press

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Нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відреагував на загибель 28-річного форварда "Ліверпуля" Діогу Жоти, який разом зі своїм братом Андре Сілвою потрапив у смертельну ДТП в Іспанії.

Кріштіану на своїй сторінці в Instagram висловив співчуття близьким свого загиблого партнера за збірною Португалії.

"Це не має сенсу. Ми щойно були разом у збірній, ти щойно одружився. Твоїй родині, дружині та дітям я висловлюю свої співчуття і бажаю їм усієї сили світу. Я знаю, що ти завжди будеш з ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами", – написав Роналду.

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Зазначимо, що у загиблого Діогу залишилися дружина і троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетіко", "Вулвергемптон", а від 2020 року виступав у складі "Ліверпуля", за який провів 182 матчі, відзначившись 65 голами та 26 асистами.

Разом з мерсисайдцями Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.

За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національнї команди він двічі виграв Лігу націй.

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Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Португалії відреагувала на загибель Діогу Жоти та його брата.

Загибель свого форварда вже також підтвердив "Ліверпуль", виступивши з першою офіційною заявою після смерті Діогу Жоти.

Крім того, стала відома причина ДТП, яка забрала життя Діогу Жоти та його брата.