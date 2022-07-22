Роналду готовий позбутися 30% зарплати, аби лише виступати в Лізі чемпіонів - журналіст

Зірковий форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду все ще не втрачає надії зіграти наступного сезону в найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Так, 37-річний португалець готовий піти на суттєве зниження зарплати заради трансферу до іншого клубу.

За інформацією журналіста Бена Якобса, агент Роналду Жорже Мендеш дав зрозуміти клубам, що заради переходу португалець готовий піти на скорочення своєї заробітної плати до 30%. Повідомляється, що Роналду хоче перейти до клубу, який виступає у Лізі чемпіонів.

Jorge Mendes is making it clear to clubs put off by his wages that Cristiano Ronaldo is willing to take a significant pay cut, potentially as high as 30%. Ronaldo remains interested in an Atleti move. But club continue to distance themselves, as previously reported. — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2022

Зокрема, агент пропонував форварда "Атлетіко", проте ті не готові робити трансфер через фінансову ситуацію. Повернення до мадридського "Реалу" також не розглядається. Раніше Мендеш пропонував Роналду "Барселоні" ще до трансферу Роберта Левандовські.

Пріоритет для Роналду – постійна ігрова практика і відсутність тиску результатів, щоб він міг повноцінно готуватися до Чемпіонату світу-2022 у Катарі. У той же час, головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг хоче зберегти Кріштіану в команді.