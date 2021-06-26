Роналду грає на Євро-2020 у щитках із зображенням своєї нареченої: секрет розкрила сама Джорджина

Легендарний футболіст несподіваним чином демонструє почуття.
Джорджина Родрігес, наречена капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду, розкрила один із "секретів" успішного виступу свого обранця на Євро-2020.
Дівчина опублікувала у сторіс Instagram фото, на якому проглядається з-під гетр 36-річного форварда захисний щиток із зображенням пари.
- Після групового етапу Чемпіонату Європи-2020 Роналду очолює бомбардирські перегони турніру. На рахунку Кріштіану 5 забитих м'ячів.
- В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Португалії зіграє з командою Бельгії.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, наречена Роналду показала, як підтримувала Кріштіану в матчі Євро-2020 із Францією.