Роналду грає на Євро-2020 у щитках із зображенням своєї нареченої: секрет розкрила сама Джорджина

Роналду грає на Євро-2020 у щитках із зображенням своєї нареченої: секрет розкрила сама Джорджина

Легендарний футболіст несподіваним чином демонструє почуття.

Джорджина Родрігес, наречена капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду, розкрила один із "секретів" успішного виступу свого обранця на Євро-2020.

Дівчина опублікувала у сторіс Instagram фото, на якому проглядається з-під гетр 36-річного форварда захисний щиток із зображенням пари.

instagram.com/georginagio

Після групового етапу Чемпіонату Європи-2020 Роналду очолює бомбардирські перегони турніру. На рахунку Кріштіану 5 забитих м'ячів.

В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Португалії зіграє з командою Бельгії.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, наречена Роналду показала, як підтримувала Кріштіану в матчі Євро-2020 із Францією.

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