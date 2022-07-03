Роналду хоче залишити "Манчестер Юнайтед" і попросив клуб відпустити його: куди "сватають" португальця

Роналду хоче залишити "Манчестер Юнайтед" і попросив клуб відпустити його: куди "сватають" португальця

Зірковий форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду цього літа може змінити клубну прописку.

Португальський нападник вирішив продовжити кар'єру в іншому місці та звернувся до керівництва "червоних дияволів" з проханням не перешкоджати потенційному трансферу.

Про це повідомляє авторитетне видання The Times. Джерело зазначає, що "Манчестер Юнайтед" не хоче відпускати Роналду до інших клубів АПЛ.

Відомий журналіст та інсайдер Фабріціо Романо повідомив у соцмережах, що 37-річний португалець хоче піти з МЮ через своє бажання боротися за трофеї. Зірковий футболіст нібито незадоволений амбіціями "манкуніанців" і тим, що наступного сезону його нинішній клуб не гратиме в Лізі чемпіонів.

Своєю чергою, журналіст The Mirror Стів Бейтс стверджує, що Роналду хотів залишити "Манчестер Юнайтед" ще взимку 2022 року. Кріштіану був розчарований становищем у клубі після свого повернення та почав вважати переїзд до Манчестера великою помилкою.

ЗМІ активно припускають, де ж продовжить ка'єру п'ятиразовий володар "Золотого м'яча". За інформацією видання Relevo, на португальця вже виходили три клуби - англійський "Челсі", італійський "Наполі" та німецька "Баварія".

Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" влітку 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 мільйонів євро. Раніше він виступав за "червоних дияволів" від 2003 до 2009 року.

У сезоні-2021/2022 Роналду провів 38 матчів за "манкуніанців" у всіх турнірах, забив 24 голи і віддав три гольові передачі. Він став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.

Чинний контракт португальця з МЮ закінчується 30 червня 2023 року

Читайте також:

Фантастичний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії-2021/22 після виходу віч-на-віч

Відомий український боксер здобув дострокову перемогу та захистив чемпіонський титул

Перша ракетка світу, яка активно підтримує Україну, сенсаційно вилетіла з Wimbledon