Роналду, Леброн Джеймс, Зінченко, Клопп та інші: реакція спортивного світу на загибель Діогу Жоти

Діогу Жота та Юрген Клопп / © Associated Press

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У четвер, 3 липня 2025 року, футболіст "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота разом зі своїм братом Андре Сілвою загинув у ДТП, що сталася в провінції Самора на заході Іспанії.

Причиною смертельної автокатастрофи, в яку потрапив 28-річний Діогу та його брат – футболіст клубу "Пенафіела" з португальської Сегунди – стала проколота шина. Автомобіль одразу загорівся. На місце аварії оперативно прибула екстрена служба 112, однак врятувати ні Діогу, ні його брата не вдалося.

На трагедію вже відреагували чимало відомих особистостей спортивного світу, зокрема Кріштіану Роналду, Леброн Джеймс, Олександр Зінченко, Юрген Клопп та інші.

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Футболіст "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду

"Це не має сенсу. Ми щойно були разом у збірній, ти щойно одружився. Твоїй родині, дружині та дітям я висловлюю свої співчуття і бажаю їм усієї сили світу. Я знаю, що ти завжди будеш з ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами", – написав Роналду на своїй сторінці в Instagram.

Баскетболіст клубу НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс

"Мої молитви – його близьким у цей непростий час. Нехай вас усіх оберігають. Ти ніколи не будеш один, Жота", – написав Джеймс у соцмережі X.

Футболіст "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко

Олександр Зінченко зробив репост публікації про загибель Діогу Жоти зі сторінки англійської Прем'єр-ліги в Instagram-stories, лаконічно підписавши: "R.I.P" (спочивай з миром – прим.).

Колишній головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп

"Це той момент, коли мені важко! У цих слів мала б бути інша ціль, утім зараз її важко уявити! Моє серце розбито після того, як я дізнався новини про смерть Діогу та його брата Андре. Діогу був не лише фантастичним гравцем, але й чудовим другом, турботливим чоловіком і батьком, який любить! Ми будемо дуже сумувати за тобою!

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Всі мої молитви, думки та сили я хотів би направити Руте, дітям, родині, друзям і близьким! Спочивай з миром", – написав Клопп на своїй сторінці в Instagram.

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ)

"Усі в АПЛ шоковані та спустошені звісткою про трагічну загибель Діогу Жоти та його брата Андре. Ми висловлюємо найщиріші співчуття родині Діогу, його друзям, футбольному клубу "Ліверпуль" та всім їхнім прихильникам у цей скорботний час. Футбол втратив чемпіона, якого буде вічно не вистачати. Ми продовжуватимемо підтримувати наших друзів та колег у клубі", – йдеться в заяві АПЛ.

"Ліверпуль"

"Футбольний клуб "Ліверпуль" спустошений трагічною смертю Діогу Жоти. Клубу повідомили, що 28-річний футболіст загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії разом зі своїм братом Андре.

"Ліверпуль" наразі не робитиме подальших коментарів і просить поважати конфіденційність родини, друзів, товаришів за командою та персоналу клубу Діогу та Андре, оскільки вони намагаються змиритися з неймовірною втратою. Ми й надалі надаватимемо їм нашу повну підтримку", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "червоних".

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Федерація футболу Португалії

"Португальська федерація футболу та вся португальська футбольна спільнота повністю спустошені через смерть Діогу Жоти та його брата Андре Сілви сьогодні вранці в Іспанії.

Діогу Жота був не лише фантастичним гравцем, який провів майже 50 матчів за національну збірну, а й надзвичайною людиною – його поважали як партнери, так і суперники. Він був джерелом радості й натхнення для всієї спільноти.

Федерація футболу Португалії висловлює свої найглибші співчуття сім'ї та друзям Діогу та Андре Сілви, а також клубам "Ліверпуль" і "Пенафіела", де виступали брати.

Федерація футболу Португалії вже звернулася до УЄФА з проханням провести хвилину мовчання цього четверга перед матчем нашої команди з Іспанією на жіночому чемпіонаті Європи.

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Ми втратили двох чемпіонів. Їхня загибель – непоправна втрата для португальського футболу, і ми зробимо все, аби щодня гідно вшановувати їхню пам'ять", – йдеться в дописі португальської футбольної федерації у соцмережі X.

"Порту"

"Футбольний клуб "Порту" у скорботі. З великим шоком і глибоким сумом висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Діогу Жоти та його брата Андре Сілви, який також був нашим гравцем у юнацьких командах. Нехай спочивають з миром", – йдеться у заяві португальського клубу, за який Жота грав у сезоні-2016/17.

Зазначимо, що у загиблого Діогу залишилися дружина і троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетіко", "Вулвергемптон", а від 2020 року виступав у складі "Ліверпуля", за який провів 182 матчі, відзначившись 65 голами та 26 асистами.

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Разом з мерсисайдцями Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.

За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національнї команди він двічі виграв Лігу націй.