Роналду може недоотримати суттєвої частини зарплати в "Манчестер Юнайтед": названо умову

Все залежить від позиції "манкуніанців" у турнірній таблиці.

Зарплату нападника Кріштіану Роналду буде знижено, якщо "Манчестер Юнайтед" не досягне певного результату цього сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що контракт 36-річного футболіста має пункт, у якому його зарплата може знизитися на 25% у випадку, якщо "Манчестер Юнайтед" не потрапити до топ-4 АПЛ за підсумками сезону-2021/22.

Зірковий форвард отримує в англійському клубі 480 тисяч фунтів на тиждень (близько 25 млн фунтів на рік). Таким чином, його зарплата може знизитись до 360 тисяч на тиждень (близько 18,7 млн).

Роналду зіграв 18 матчів у нинішньому чемпіонаті АПЛ та відзначився 8 голами і 3 гольовими передачами.

У турнірній таблиці "Манчестер Юнайтед" перебуває на 4-й позиції.

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