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Роналду може недоотримати суттєвої частини зарплати в "Манчестер Юнайтед": названо умову

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Роналду може недоотримати суттєвої частини зарплати в "Манчестер Юнайтед": названо умову

Associated Press

Все залежить від позиції "манкуніанців" у турнірній таблиці.

Зарплату нападника Кріштіану Роналду буде знижено, якщо "Манчестер Юнайтед" не досягне певного результату цього сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що контракт 36-річного футболіста має пункт, у якому його зарплата може знизитися на 25% у випадку, якщо "Манчестер Юнайтед" не потрапити до топ-4 АПЛ за підсумками сезону-2021/22.

Зірковий форвард отримує в англійському клубі 480 тисяч фунтів на тиждень (близько 25 млн фунтів на рік). Таким чином, його зарплата може знизитись до 360 тисяч на тиждень (близько 18,7 млн).

  • Роналду зіграв 18 матчів у нинішньому чемпіонаті АПЛ та відзначився 8 голами і 3 гольовими передачами.
  • У турнірній таблиці "Манчестер Юнайтед" перебуває на 4-й позиції.

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