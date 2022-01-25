Роналду може недоотримати суттєвої частини зарплати в "Манчестер Юнайтед": названо умову

Все залежить від позиції "манкуніанців" у турнірній таблиці.
Зарплату нападника Кріштіану Роналду буде знижено, якщо "Манчестер Юнайтед" не досягне певного результату цього сезону.
Про це повідомляє The Athletic.
Зазначається, що контракт 36-річного футболіста має пункт, у якому його зарплата може знизитися на 25% у випадку, якщо "Манчестер Юнайтед" не потрапити до топ-4 АПЛ за підсумками сезону-2021/22.
Зірковий форвард отримує в англійському клубі 480 тисяч фунтів на тиждень (близько 25 млн фунтів на рік). Таким чином, його зарплата може знизитись до 360 тисяч на тиждень (близько 18,7 млн).
- Роналду зіграв 18 матчів у нинішньому чемпіонаті АПЛ та відзначився 8 голами і 3 гольовими передачами.
- У турнірній таблиці "Манчестер Юнайтед" перебуває на 4-й позиції.
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