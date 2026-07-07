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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Роналду не стримав сліз після драматичної поразки від Іспанії та вильоту з ЧС-2026

Кріштіану дав волю емоціям після свого останнього поєдинку на Мундіалях.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду не стримав сліз після матчу з Іспанією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився драматичною поразкою команди Роналду з рахунком 0:1.

Переможний гол чинні чемпіони Європи забили у компенсований до другого тайму час — на 90+1-й хвилині Мікель Меріно відзначився з передачі Феррана Торреса.

Після фінального свистка Кріштіану дав волю емоціям, розплакавшись просто на полі.

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Втішити свого кумира підійшов юний лідер іспанської збірної Ламін Ямаль, який тепло обійняв португальця.

Кріштіану Роналду та Ламін Ямаль / © Associated Press

Кріштіану Роналду та Ламін Ямаль / © Associated Press

Зазначимо, що перед поєдинком проти іспанців 41-річний Роналду заявив, що нинішній Мундіаль стане для нього останнім у кар'єрі.

Таким чином, Кріштіану за свою приголомшливу кар'єру з великою кількістю трофеїв так і не зміг жодного разу стати чемпіоном світу.

Нагадаємо, Іспанія в 1/4 фіналу позмагається з переможцем матчу США — Бельгія, який відбудеться у вівторок, 7 липня, о 03:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Неймар розплакався після вильоту Бразилії з ЧС-2026 та завершив кар'єру в збірній.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
177
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