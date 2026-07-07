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Роналду не стримав сліз після драматичної поразки від Іспанії та вильоту з ЧС-2026
Кріштіану дав волю емоціям після свого останнього поєдинку на Мундіалях.
Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду не стримав сліз після матчу з Іспанією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.
Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився драматичною поразкою команди Роналду з рахунком 0:1.
Переможний гол чинні чемпіони Європи забили у компенсований до другого тайму час — на 90+1-й хвилині Мікель Меріно відзначився з передачі Феррана Торреса.
Після фінального свистка Кріштіану дав волю емоціям, розплакавшись просто на полі.
Втішити свого кумира підійшов юний лідер іспанської збірної Ламін Ямаль, який тепло обійняв португальця.
Зазначимо, що перед поєдинком проти іспанців 41-річний Роналду заявив, що нинішній Мундіаль стане для нього останнім у кар'єрі.
Таким чином, Кріштіану за свою приголомшливу кар'єру з великою кількістю трофеїв так і не зміг жодного разу стати чемпіоном світу.
Нагадаємо, Іспанія в 1/4 фіналу позмагається з переможцем матчу США — Бельгія, який відбудеться у вівторок, 7 липня, о 03:00 за київським часом.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Раніше повідомлялося, що Неймар розплакався після вильоту Бразилії з ЧС-2026 та завершив кар'єру в збірній.