Роналду не вразив: VAR врятував "Манчестер Юнайтед" від поразки на "Олд Траффорд"

Роналду не вразив: VAR врятував "Манчестер Юнайтед" від поразки на "Олд Траффорд"

"Червоні дияволи" зіграли внічию з "ірисками" в АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" та "Евертон" розійшлися нічиєю в матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги. Напружений поєдинок на "Олд Траффорд" завершився з рахунком 1:1.

Команда Уле-Гуннара Сульшера вийшла вперед наприкінці першого тайму. Голом відзначився Антоні Марсьяль.

У другій половині зустрічі підопічні Рафаеля Бенітеса відновили паритет. На 65-й хвилині рахунок зрівняв Андрос Таунсенд.

За вісім хвилин перед цим Сульшер випустив на поле Кріштіану Роналду який цього разу поступився місцем у стартовому складі Едінсону Кавані. Однак вихід португальця не допоміг "манкуніанцям" вирвати перемогу.

Навпаки, господарі були близькі до поразки. Єррі Міна зумів відзначитися за 5 хвилин до кінця основного часу, проте арбітр після підказки відеоасистентів (VAR) скасував гол через офсайд. Таким чином, команди розписали мирову - 1:1.

"Манчестер Юнайтед" (14 очок) перемістився на друге місце в турнірній таблиці АПЛ. У "Евертона" також 14 балів і третя позиція.

У наступному турі Чемпіонату Англії МЮ 16 жовтня на виїзді зіграє проти "Лестера", а "іриски" на наступний день приймуть "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленка.

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