Роналду не врятував: "Манчестер Юнайтед" зазнав сенсаційної поразки та залишився за межами топ-4 АПЛ

"Манчестер Юнайтед" неочікувано поступився "Астон Віллі" у виїзному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 3:1 .

Господарі до цього поєдинку підходили з новим головним тренером – після звільнення Стівена Джеррарда команду очолив Унаї Емері, який раніше вже працював на туманному Альбіоні з "Арсеналом".

Дебют на тренерському містку "левів" видався для іспанського фахівця надзвичайно успішним. За перші 11 хвилин зустрічі м'яч двічі побував у воротах МЮ – постаралися Леон Бейлі та Люка Дінь.

Перед перервою "червоні дияволи" скоротили відставання – у власні ворота м'яч зрізав Джейкоб Ремзі.

Однак камбеку в цій дуелі не вийшло. На старті другого тайму Ремзі реабілітувався, вразивши тепер ворота манчестерського клубу. Більше до фінального свистка команди не відзначалися.

Зазначимо, що зірковий нападник "манкуніанців" Кріштіану Роналду, який наприкінці жовтня після скандалу повернувся до основної команди "Манчестер Юнайтед", відіграв повний матч проти "Астон Вілли", але зміг запам'ятатися лише жовтою карткою.

МЮ з 23 очками залишився на п'ятому місці в АПЛ, не скориставшись шансом наздогнати "Тоттенгем" (26), який замикає топ-4. "Астон Вілла" набрала 15 пунктів і піднялася на 13-ту позицію.

У наступному турі підопічні Еріка тен Гага завітають у гості до "Фулгема", а нова команда Емері на виїзді зіграє з "Брайтоном". Матчі заплановано на 13 листопада.

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