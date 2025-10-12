ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Проспорт
45
Роналду не забив пенальті: Португалія вирвала перемогу над Ірландією у відборі ЧС-2026

Португальці виграли третій матч поспіль у кваліфікації на Мундіаль.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Португалія – Ірландія

Португалія – Ірландія / © Associated Press

Збірна Португалії вдома здолала команду Ірландії в матчі 3-го туру групи F відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Роберто Мартінеса забили на 90+1-й хвилині – переможного результативного удару завдав Рубен Невіш.

Зазначимо, що лідер португальців Кріштіану Роналду на 75-й хвилині не зумів реалізувати пенальті.

Огляд матчу Португалія – Ірландія

В іншому матчі 3-го туру групи F збірна Угорщини на своєму полі обіграла Вірменію з рахунком 2:0.

Після трьох турів Португалія з 9 очками лідирує в цьому квартеті. Угорщина (4 бали) перебуває на другій позиції, Вірменія (3 бали) посідає третє місце, а Ірландія (1 очко) йде останньою.

У наступному турі відбору на ЧС-2026 португальці приймуть угорців, а ірландці вдома позмагаються з вірменами. Обидва матчі відбудуться 14 жовтня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

