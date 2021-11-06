Роналду не зарадив: "Манчестер Сіті" без Зінченка обіграв "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"

Роналду не зарадив: "Манчестер Сіті" без Зінченка обіграв "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"

Автогол Байї та м'яч Бернарду Сілви принесли "городянам" комфортну перемогу в дербі.

У центральному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" приймав "Манчестер Сіті". Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" завершився на користь команди Хосепа Гвардіоли з рахунком 2:0 .

Обидва голи "небесно-блакитні" забили в першому таймі. На 7-й хвилині відкрити рахунок "Сіті" допоміг автогол - Ерік Байї зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Жуана Канселу.

Перед свистком на перерву підопічним Гвардіоди вдалося зміцнити свою перевагу в рахунку - Бернарду Сілва проштовхнув м'яч повз Давида Де Хеа, замикаючи навіс на дальній стійці.

Український захисник Олександр Зінченко потрапив до заявку на гру, але весь матч просидів на лаві для запасних. Своєю чергою, зірковий нападник МЮ Кріштіану Роналду провів на полі весь поєдинок, але відзначився лише жовтою карткою.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (23 очки) піднявся на друге місце в турнірній таблиці АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" (17 балів) залишився на п'ятій сходинці.

У наступному турі АПЛ "городяни" 21 листопада приймуть "Евертон", а МЮ днем раніше в гостях зіграє проти "Вотфорда".

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