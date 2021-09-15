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Роналду нокаутував дівчину-стюарда перед матчем Ліги чемпіонів: історія отримала красиве завершення

Роналду нокаутував дівчину-стюарда перед матчем Ліги чемпіонів: історія отримала красиве завершення

Associated Press

Португалець одразу попросив вибачення у працівниці стадіону, а після гри подарував їй футболку.

Вартий уваги інцидент трапився перед поєдинком 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між швейцарським "Янг Бойз" та англійським "Манчестер Юнайтед".

На розминці зірковий новачок "червоних дияволів" Кріштіану Роналду ненавмисно потрапив м'ячем у дівчину-стюарда, яка стежить за безпекою на стадіоні. Удар виявився настільки сильним, що вона впала на землю. Працівниці стадіону навіть знадобилася допомога лікарів.

Роналду проявив себе як джентльмен та одразу підбіг до своєї "жертви", поцікавившись її здоров'ям. Португалець перепросив за влучання м'ячем, а після поєдинку подарував їй ігрову футболку.

Додамо, що це вже не перший подібний інцидент за участю Роналду. У травні 2011 року Кріштіану м'ячем розбив ніс фанату "Реала" - той також отримав презент від суперзірки футболу.

  • "Манчестер Юнайтед" сенсаційно програв "Янг Бойз" з рахунком 1:2. Роналду відкрив рахунок у зустрічі, але потім "манкуніанці" залишилися в меншості і пропустили двічі.
  • В іншому матчі стартового туру групи F "Вільярреал" зіграв унічию з "Аталантою" (2:2).
  • По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Роналду відзначився новим рекордом у Лізі чемпіонів.

Відеоогляд матчу "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед"

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