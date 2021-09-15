Роналду нокаутував дівчину-стюарда перед матчем Ліги чемпіонів: історія отримала красиве завершення

Португалець одразу попросив вибачення у працівниці стадіону, а після гри подарував їй футболку.

Вартий уваги інцидент трапився перед поєдинком 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між швейцарським "Янг Бойз" та англійським "Манчестер Юнайтед".

На розминці зірковий новачок "червоних дияволів" Кріштіану Роналду ненавмисно потрапив м'ячем у дівчину-стюарда, яка стежить за безпекою на стадіоні. Удар виявився настільки сильним, що вона впала на землю. Працівниці стадіону навіть знадобилася допомога лікарів.

Cristiano Ronaldo knocked out a female steward during warming up before the match at Young Boys Bern stadium. 14.09.2021 pic.twitter.com/jO37lIB9y4 — HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 14, 2021

Ronaldo acertou num segurança com um remate durante o aquecimento e foi verificar se estava tudo bem. pic.twitter.com/Zq0IpsYt82 — B24 (@B24PT) September 14, 2021

Роналду проявив себе як джентльмен та одразу підбіг до своєї "жертви", поцікавившись її здоров'ям. Португалець перепросив за влучання м'ячем, а після поєдинку подарував їй ігрову футболку.

Ronaldo gifted his shirt to the security guard after the full-time whistle pic.twitter.com/MOCoaw07sR — Manchester United Updates (@MUUpdates247) September 14, 2021

Додамо, що це вже не перший подібний інцидент за участю Роналду. У травні 2011 року Кріштіану м'ячем розбив ніс фанату "Реала" - той також отримав презент від суперзірки футболу.

"Манчестер Юнайтед" сенсаційно програв "Янг Бойз" з рахунком 1:2 . Роналду відкрив рахунок у зустрічі, але потім "манкуніанці" залишилися в меншості і пропустили двічі.

"Янг Бойз" з рахунком . Роналду відкрив рахунок у зустрічі, але потім "манкуніанці" залишилися в меншості і пропустили двічі. В іншому матчі стартового туру групи F "Вільярреал" зіграв унічию з "Аталантою" (2:2).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Роналду відзначився новим рекордом у Лізі чемпіонів.

Відеоогляд матчу "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед"

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