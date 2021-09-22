Роналду обійшов Мессі: топ-10 високооплачуваних футболістів світу за версією Forbes

У сезоні-2021/22 португалець має заробити 125 мільйонів доларів без урахування податків.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу 2021 року за версією журналу Forbes.

У сезоні-2021/2022 Роналду має заробити 125 мільйонів доларів (106,6 млн євро) до відрахування податків. Із них 70 млн доларів - зарплата португальця і бонус за повернення до МЮ, а решта 55 млн доларів - доходи з рекламних контрактів.

На вершині рейтингу Forbes Крішіану обійшов свого одвічного конкурента - форварда ПСЖ Ліонеля Мессі, який був лідером списку торік. Порівняно з 2020 роком доходи аргентинця зменшилися з 126 млн доларів до 110 млн доларів, тепер Лео посідає другу сходинку.

На третьому та четвертому місцях розташувалися нові одноклубники Мессі в Парижі - Неймар (95 млн доларів) і Кіліан Мбаппе (43 млн доларів). Топ-5 замикає Мохаммед Салах з "Ліверпуля" - 41 млн доларів.

Топ-10 високооплачуваних футболістів 2021 року

1. Кріштіану Роналду (Португалія, "Манчестер Юнайтед") - 125 млн доларів;

2. Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ) - 110 млн;

3. Неймар (Бразилія, ПСЖ) - 95 млн;

4. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ) - 43 млн;

5. Мохаммед Салах (Єгипет, "Ліверпуль") - 41 млн;

6. Роберт Левандовські (Польща, "Баварія") - 35 млн;

7. Андрес Іньєста (Іспанія, "Віссел Кобе") - 35 млн;

8. Поль Поґба (Франція, "Манчестер Юнайтед") - 34 млн;

9. Гарет Бейл (Уельс, "Реал") - 32 млн;

10. Еден Азар (Бельгія, "Реал") - 29 млн.

Як писав ТСН Проспорт, навесні цього року Forbes представив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

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