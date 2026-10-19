Роналду офіційно дискваліфікували після скандалу в збірній Португалії: на який термін

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Дисциплінарна рада Португальської федерації футболу дискваліфікувала форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду після гучного скандалу в збірній Португалії.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

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За самовільне залишення табору національної команди Роналду покарали дискваліфікацією на 30 днів та оштрафували на 255 євро.

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Попри те, що рішення дискваліфікувати Кріштіану було ухвалене 19 жовтня, термін відсторонення відраховується від 30 вересня — дня, коли він залишив розташування національної команди в Данії.

Таким чином, "бан" фактично не зачепить жодного матчу збірної Португалії й Роналду матиме можливість зіграти в заключних турах групового етапу Ліги націй проти Данії (14 листопада) та Уельсу (17 листопада).

Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Роналду образився на Жезуша, який не випустив його на поле, попри те, що відправив розминатися. Перед матчем з норвежцями 72-річний тренер заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, однак потім змінив своє рішення.

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Згодом відбулася зустріч Роналду з тренером та президентом Португальської федерації футболу. За її результатами керманич мав на пресконференції пролити світло на цю ситуацію, зачитавши 8 пунктів, складених Кріштіану, але не дотримав слова.

Роналду розізлився на Жезуша і залишив розташування національної команди. Згодом Кріштіану опублікував заяву, в якій розповів свою версію конфлікту.

10 жовтня Португальська федерація футболу тимчасово відсторонила Роналду від збірної Португалії до остаточного рішення у дисциплінарній справі, яку було відкрито проти нього.

41-річний Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

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Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

Раніше повідомлялося, що Роналду оголосив, чи планує після гучного скандалу завершувати кар'єру в збірній Португалії.

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