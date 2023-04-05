Роналду оформив дубль і допоміг "Аль-Насру" розбити суперника в чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

На рахунку португальця вже 11 м'ячів цього сезону.
Зірковий португальський форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду зробив дубль у виїзному поєдинку 22-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Адалха".
38-річний форвард вийшов у стартовому складі та відкрив рахунок у зустрічі на 40-й хвилині, реалізувавши пенальті.
А в другому таймі, коли рахунок був 0:2 на користь "Аль-Насра", Кріштіану оформив дубль. На 66-й хвилині Роналду увірвався до штрафного майданчика суперників та низом відправив м'яч у дальній кут.
Гра завершилася нищівною перемогою "Аль-Насра" з рахунком 0:5.
Огляд матчу
Цього сезону в активі Роналду 11 голів і 2 асисти у 9 матчах за "Аль-Наср" у чемпіонаті Саудівської Аравії.
Наразі команда Кріштіану з 52 очками посідає друге місце в турнірній таблиці місцевої першості, відстаючи на один бал від "Аль-Іттіхада".
Нагадаємо, під час нещодавньої міжнародної паузи Роналду також феєрив. Він відзначився дублями в матчах за збірну Португалії проти Ліхтенштейну та Люксембургу.
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