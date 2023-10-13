Роналду оформив дубль: Португалія "перестріляла" Словаччину та здобула путівку на Євро-2024

Португальці виграли сьомий поєдинок із семи у кваліфікації на чемпіонат Європи.

Збірна Португалії обіграла команду Словаччини в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024. Зустріч на стадіоні "Драгау" в Порту завершилася з рахунком 3:2 .

У першому таймі господарі двічі вразили ворота суперника. На 18-й хвилині рахунок відкрив Гонсалу Рамуш після передачі Бруну Фернандеша.

На 29-й хвилині португальці подвоїли свою перевагу – пенальті реалізував Кріштіану Роналду.

У другому таймі словакам вдалося скоротити відставання – на 69-й хвилині влучного удару завдав Давід Ганцко.

Проте підопічні Роберто Мартінеса швидко повернули собі перевагу у два м'ячі. На 72-й хвилині Роналду оформив дубль, відзначившись тепер уже з гри, а Бруну Фернандеш записав до свого активу другий асист.

На 80-й хвилині словаки знову максимально наблизилися до португальців у рахунку – гол забив Станіслав Лоботка, однак врятуватися від поразки їм не вдалося.

Здобувши сьому поспіль перемогу, Португалія (21 бал) достроково вийшла на Євро-2024. За нею в таблиці групи J розташувалися Словаччина (13), Люксембург (11), Боснія і Герцеговина (9), Ісландія (7) та Ліхтенштейн (0).

Матчі наступного туру в цій групі відбудуться 16 жовтня: Боснія і Герцеговина – Португалія, Люксембург – Словаччина, Ісландія – Ліхтенштейн.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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