Роналду оформив дубль у фіналі арабської Ліги чемпіонів і виграв перший трофей з "Аль-Насром" (відео)

Португалець забив у п'ятому матчі поспіль на турнірі.

Зірковий португальський форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду допоміг своєму клубу здобути перемогу над Аль-Хілялем" у фінальному матчі арабської Ліги чемпіонів – 1:2 .

38-річний португалець вийшов у стартовому складі та відзначився дублем.

На 71-й хвилині "Аль-Наср" залишився в меншості – пряму червону картку отримав захисник Абдулела Аль-Амрі.

Незважаючи на те, що команда грала удесятьох, на 74-й хвилині Кріштіану зрівняв рахунок – португалець розстріляв ворота суперника з меж воротарського майдачника після передачі з правого флангу.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1, тому гра перейшла до екстратаймів. На 98-й хвилині Роналду вдало зіграв головою на добиванні після того, як його партнер влучив у поперечину.

Таким чином, португальський нападник оформив дубль і виграв свій перший трофей з "Аль-Насром".

Зазначимо, що Роналду відзначився у п'ятому поспіль матчі арабської Ліги чемпіонів.

У чемпіонаті Судівської Аравії команда екстренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру стартує 14 серпня матчем проти "Аль-Іттіфака", який влітку очолив легенда "Ліверпуля" Стівен Джеррард.

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