Роналду оформив дубль у заключному спарингу перед Євро-2024 і встановив світовий рекорд (відео)

Збірна Португалії розбила команду Ірландії в останньому товариському матчі перед стартом фінального турніру Євро-2024. Поєдинок у португальському місті Авейру завершився з рахунком 3:0 на користь господарів.

Підопічні Роберто Мартінеса вийшли вперед на 18-й хвилині зустрічі – відзначився Жоау Феліш.

У другому таймі португальці довели справу до розгрому. Дубль оформив зірковий форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, забивши на 50-й і 60-й хвилинах після передач Рубена Невеша та Діогу Жоти відповідно.

Для 39-річного Кріштіану це 129-й та 130-й голи у 207-му матчі за збірну Португалії. Він оновив власний рекорд за кількістю голів у футболці національної команди.

Зазначимо, що Роналду ще у вересні 2021 року став найкращим бомбардиром в історії збірних. Тоді він побив рекорд іранця Алі Даеї, який за кар'єру забив 109 м'ячів у складі національної команди.

Ба більше, у грі з ірландцями Кріштіану встановив ще один світовий рекорд. Португалець провів свій 1226-й матч на топрівні, обійшовши за цим показником колишнього воротаря збірної Бразилії Рожеріо Сені, у якого 1225 поєдинків.

Огляд матчу Португалія – Ірландія

Додамо, що в попередньому контрольному матчі збірна Португалії без Роналду програла Хорватії з рахунком 1:2.

На континентальній першості португальці змагатимуться у групи F з Чехією (18 червня), Туреччиною (22 червня) та Грузією (26 червня).

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Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться від 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворитів Євро-2024.

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