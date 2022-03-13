Роналду оформив хет-трик у матчі АПЛ і став найкращим бомбардиром в історії футболу (відео)

Португалець перевершив досягнення легендарного Йозефа Біцана.
Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду встановив світовий рекорд за кількістю забитих голів в офіційних матчах.
37-річний португалець відзначився хет-триком у домашньому матчі 29-го туру АПЛ проти "Тоттенгема". Саме три голи Роналду дозволили "червоним дияволам" вирвати перемогу в непростому поєдинку - 3:2.
Таким чином, Кріштіану став найкращим бомбардиром усіх часів у професійному футболі. Тепер на його рахунку 807 м'ячів. Роналду побив рекорд легендарного австрійського і чехословацького форварда Йозефа Біцана, який за свою кар'єру забив 805 голів.
Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенгем"
- Наразі МЮ з 50 очками посідає четверте місце в Чемпіонаті Англії. "Шпори" з 45 балами йдуть сьомими.
- У наступному турі АПЛ "манкуніанці" 2 квітня приймуть "Лестер", а "Тоттенгем" 16 березня в гостях зіграє з "Брайтоном".
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