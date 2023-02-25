Роналду оформив хет-трик за 26 хвилин, знищивши суперника в чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

Зірковий португальський форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду оформив хет-трик у матчі 18-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Дамака".

38-річний португалець вийшов у стартовому складі та ще до перерви відзначився трьома голами: на 18-й, 23-й і 44-й хвилинах. Заначимо, що перший м'яч Кріштіану забив з пенальті, а інші два вже з гри.

Команда Кріштіану здобула розгромну перемогу з рахунком 0:3 .

Огляд матчу

Таким чином, в активі Роналду вже 8 голів та 2 асисти у п'яти матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

"Аль-Наср" (43 очки) вийшов на перше місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, випередивши найближчого переслідувача – "Аль-Іттіхад" – на два залікові бали.

Раніше повідомлялося, що Роналду оформив покер у поєдинку 16-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Вахди" та встановив неймовірне бомбардирське досягнення.

Нагадаємо, Роналду перебрався до "Аль-Насра наприкінці грудня минулого року, підписавши контракт до літа 2025 року. У новому клубі він зароблятиме "космічні" 200 мільйонів доларів на рік.

Попереднім клубом Роналду був англійський "Манчестер Юнайтед", який у листопаді минулого року оголосив про розірвання контракту з ним. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

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