Роналду оформив покер у Саудівській Аравії та встановив неймовірне бомбардирське досягнення (відео)

Кріштіану вперше від 2019 року забив чотири голи в одному матчі .

Зірковий португальський форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду став героєм поєдинку 16-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Вахди".

У цьому матчі 38-річний португалець оформив покер, чотири рази вразивши ворота команди господарів. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" відзначився на 21-й, 40-й, 53-й (з пенальті) та 61-й хвилинах.

Команда Кріштіану здобула розгромну перемогу з рахунком 0:4 .

Огляд матчу

Крім того, Роналду сягнув фантастичного бомбардирсього досягнення. Перший гол у ворота "Аль-Вахди" став для португальця 500-м у його клубній кар'єрі на рівні чемпіонатів. Кріштіану став п'ятим футболістом в історії, який подолав позначку у 500 голів. Тепер його рахунку 503 голи в чемпіонатах.

Абсолютним рекордсменом за цим показником є легендарний бразильський футболіст Пеле, який забив 604 м'ячі. Далі в топ-10 бомбардирів в історії чемпіонатів розташувалися Ромаріо (544), Йозеф Біцан (518) і Ференц Пушкаш (514).

Із чинних гравців найближчим переслідувачем Роналду є форвард ПСЖ Ліонель Мессі, який з 490 голами посідає шосте місце в цьому списку.

The Record Breaker



Breaks the record of 500 goals ⚽️

In all leagues

And still there’s more pic.twitter.com/R9brR8G55s — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 9, 2023

Для Кріштіану покер у матчі з "Аль-Вахдою" став першим за період його виступів в Саудівській Аравії. До цього Роналду востаннє забивав чотири голи в одному поєдинку ще 2019 року за збірну Португалії проти Литви у відборі на Євро-2020.

На рахунку Роналду чотири матчі в складі "Аль-Насра", в яких він забив п'ять голів.

Команда КріРо вийшла на перше місце в чемпіонаті Саудівській Аравії, випередивши "Аль-Шабаб" за додатковими показниками. Також "Аль-Наср" провів на одну гру менше, ніж його найближчий переслідувач.

Нагадаємо, Роналду перебрався до "Аль-Насра наприкінці грудня минулого року, підписавши контракт до літа 2025 року. У новому клубі він зароблятиме "космічні" 200 мільйонів доларів на рік.

Попереднім клубом Роналду був англійський "Манчестер Юнайтед", який у листопаді минулого року оголосив про розірвання контракту з ним. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

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