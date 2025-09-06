ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Роналду оформив дубль: збірна Португалії знищила Вірменію у відборі до ЧС-2026

Кріштіану має вже 140 голів за збірну та загалом 942 у кар'єрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Збірна Португалії на виїзді розгромила команду Вірменії у своєму першому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні в Єревані завершився з рахунком 0:5.

Дублі у складі португальців оформили Жоау Феліш і легендарний Кріштіану Роналду. Ще один м'яч забив Жоау Канселу.

У 40-річного Кріштіану тепер 140 голів за національну команду та загалом 942 у кар'єрі.

Огляд матчу Вірменія – Португалія

Крім португальців та вірменів, у групі F також виступають команди Угорщини та Ірландії, які зустрінуться між собою 6 вересня, о 21:45 за київським часом.

У другому турі відбору на світову першість Португалія на виїзді зіграє з Угорщиною, а Вірменія прийме Ірландію. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 9 вересня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie