Роналду оформив дубль: збірна Португалії знищила Вірменію у відборі до ЧС-2026

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Збірна Португалії на виїзді розгромила команду Вірменії у своєму першому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні в Єревані завершився з рахунком 0:5 .

Дублі у складі португальців оформили Жоау Феліш і легендарний Кріштіану Роналду. Ще один м'яч забив Жоау Канселу.

У 40-річного Кріштіану тепер 140 голів за національну команду та загалом 942 у кар'єрі.

Огляд матчу Вірменія – Португалія

Крім португальців та вірменів, у групі F також виступають команди Угорщини та Ірландії, які зустрінуться між собою 6 вересня, о 21:45 за київським часом.

У другому турі відбору на світову першість Португалія на виїзді зіграє з Угорщиною, а Вірменія прийме Ірландію. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 9 вересня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.