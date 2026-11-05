Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Легендарний форвард Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії.

Про це він написав у дописі на своїй сторінці в Instagram.

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"Настав день, коли я повертаю футболку з номером "7" нашої національної збірної. Я ніколи не вважав, що вона належить лише мені. Але впродовж 23 років я мав привілей і відповідальність носити її, захищати та брати її із собою на стадіони всього світу. Сьогодні настав час передати її майбутньому. Це було непросте рішення. Бо деякі рішення ухвалюються не лише розумом. Вони також ухвалюються серцем.

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Подорож, яка почалася у серпні 2003 року і назавжди змінила моє життя, добігла кінця. Коли я озираюся назад на все, що було пов'язано з національною збірною, я бачу не просто матчі, голи, рекорди чи трофеї.

Я бачу людей. Я бачу португальців, які живуть за кордоном і які на 90 хвилин відчували себе дещо ближче до дому. Я бачу мільйони португальців, яких я ніколи не зустрічав, але які стали частиною мого життя. Адже зрештою футбол — це набагато більше, ніж просто гра. Футбол — це люди", — написав Роналду.

Роналду завершив кар'єру в збірній після гучного скандалу, який спалахнув під час минулої міжнародної паузи. Форвард самовільно залишив розташування національної команди після того, як залишився на лавці для запасних в матчі Ліги націй проти Норвегії.

Роналду образився на головного тренера португальців Жорже Жезуша, який не випустив його на поле, попри те, що відправив розминатися. Перед матчем з норвежцями 72-річний фахівець заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, однак потім змінив своє рішення.

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Згодом відбулася зустріч Роналду з тренером та президентом Португальської федерації футболу. За її результатами керманич мав на пресконференції пролити світло на цю ситуацію, зачитавши 8 пунктів, складених Кріштіану, але не дотримав слова.

Роналду розізлився на Жезуша і залишив розташування збірної. Згодом Кріштіану опублікував заяву, в якій розповів свою версію конфлікту.

10 жовтня Португальська федерація футболу тимчасово відсторонила Роналду від збірної Португалії до остаточного рішення у дисциплінарній справі, яку було відкрито проти нього.

19 жовтня Роналду офіційно покарали за самовільне залишення табору збірної — форварда дискваліфікували на 30 днів та оштрафували на 255 євро.

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Фактично "бан" не зачепив жодного матчу збірної Португалії й Роналду мав можливість зіграти в заключних турах групового етапу Ліги націй проти Данії (14 листопада) та Уельсу (17 листопада). Однак Кріштіану вирішив назавжди попрощатися з національною командою.

Нагадаємо, 41-річний Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

Раніше повідомлялося, що син Роналду отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17.

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