Проспорт
100
1 хв

Роналду отримав червону картку: Португалія несподівано програла у відборі до ЧС-2026

Кріштіану був вилучений з поля за удар ліктем у спину суперника.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Збірна Португалії на виїзді несподівано програла команді Ірландії в матчі 5-го туру групи F кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Авіва" у Дубліні завершився з рахунком 2:0.

Перемогу господарям поля приніс дубль Троя Перротта, який відзначився голами на 17-й і 45-й хвилинах зустрічі.

Зазначимо, що на 61-й хвилині португальці залишилися в меншості – легендарний форвард Кріштіану Роналду отримав пряму червону картку за удар ліктем у спину суперника.

Огляд матчу Португалія – Угорщина

В іншому матчі 5-го туру групи F збірна Угорщини на виїзді обіграла команду Вірменії з рахунком 1:0.

Незважаючи на поразку, Португалія з 10 очками продовжує очолювати групу F. Угорщина (8 балів) посідає другу позицію, Ірландія (7 пунктів) перебуває на третьому місці, а Вірменія (3 очки) йде останньою.

У заключному турі 16 листопада португальці приймуть вірменів, а ірландці у паралельному поєдинку в гостях позмагаються з Угорщиною.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

