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Роналду отримав нового тренера у Саудівській Аравії
Ангелос Постекоглу очолив "Аль-Наср" замість Жорже Жезуша.
Саудівський "Аль-Наср", за який виступає легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду, оголосив про призначення Ангелоса Постекоглу на посаду головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба клубу із Саудівської Аравії.
60-річний австралійський фахівець підписав контракт з "Аль-Насром" на два сезони.
Біля керма команди він замінив португальця Жорже Жезуша, який залишив свою посаду після завершення сезону 2025/26.
Останнім клубом Постекоглу був "Ноттінгем Форест", який він очолював лише 39 днів у вересні-жовтні минулого року. До цього Ангелос два роки працював із "Тоттенгемом" та виграв Лігу Європи у сезоні-2024/25.
Жезуш тренував "Аль-Наср" один сезон. Під його керівництвом Роналду вперше став чемпіоном Саудівської Аравії.