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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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94
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Роналду отримав нового тренера у Саудівській Аравії

Ангелос Постекоглу очолив "Аль-Наср" замість Жорже Жезуша.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ангелос Постекоглу

Ангелос Постекоглу / © Associated Press

Саудівський "Аль-Наср", за який виступає легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду, оголосив про призначення Ангелоса Постекоглу на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу із Саудівської Аравії.

60-річний австралійський фахівець підписав контракт з "Аль-Насром" на два сезони.

Біля керма команди він замінив португальця Жорже Жезуша, який залишив свою посаду після завершення сезону 2025/26.

Останнім клубом Постекоглу був "Ноттінгем Форест", який він очолював лише 39 днів у вересні-жовтні минулого року. До цього Ангелос два роки працював із "Тоттенгемом" та виграв Лігу Європи у сезоні-2024/25.

Жезуш тренував "Аль-Наср" один сезон. Під його керівництвом Роналду вперше став чемпіоном Саудівської Аравії.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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