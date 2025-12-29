ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Роналду озвучив свою головну мету до завершення кар'єри

Кріштіану хоче досягнути позначки в 1000 голів за кар'єру.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Легендарний форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду розповів про свою головну мету до завершення кар'єри.

40-річний португалець на урочистій церемонії нагородження премії Globe Soccer Awards-2025 зізнався, що хоче досягнути позначки в 1000 забитих голів за кар'єру.

Наразі на рахунку Роналду вже 956 м'ячів, тож йому залишилося відзначитися ще 44 рази, аби здійснити свою мрію.

"Важко продовжувати грати, але я мотивований. Моя пристрасть висока, і я хочу продовжувати. Неважливо, де я виступаю, чи то на Близькому Сході, чи в Європі. Мені завжди подобається грати у футбол.

Ви знаєте, яка моя мета. Я хочу вигравати трофеї та досягти тієї цифри, яку ви всі знаєте – 1000 голів. Я обов'язково її досягну, якщо не буде травм", – сказав Роналду.

Зазначимо, що Кріштіану на церемонії Globe Soccer Awards утретє поспіль отримав нагороду найкращому футболісту року на Близькому Сході.

Цього сезону Роналду провів 13 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах, відзначившись 11 забитими голами та двома асистами.

Команда Кріштіану стартувала з 10 перемог поспіль у чемпіонаті Саудівської Аравії та наразі лідирує, маючи 30 очок. Найближчого переслідувача – "Аль-Хіляль" – підопічні Жорже Жезуша випереджають на 4 бали.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив розкішний гол бісиклетою в матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

Дата публікації
