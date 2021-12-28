Роналду перейде до "Барселони" та житиме в домі Мессі: іспанська преса збентежила жирним тролінгом

Роналду перейде до "Барселони" та житиме в домі Мессі: іспанська преса збентежила жирним тролінгом

Хвилинка дотепного гумору від каталонських журналістів.

Авторитетне видання Mundo Deportivo ошелешило уболівальників "інсайдом" про перехід форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду до "Барселони".

Каталонське ЗМІ написало, що 36-річний португалець невдоволений ситуацією в МЮ після того, як головним тренером став Ральф Рангнік, і хоче залишити клуб у зимове трансферне вікно.

Нібито Роналду через свого колишнього одноклубника в "Манчестер Юнайтед", а нині капітана "Барселони" Жерара Піке повідомив про своє бажання керманичу "блаугранас" Хаві Ернандесу.

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Крім того, агент Роналду Жорже Мендеш зв'язався з президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою аби з'ясувати, чи можливо організувати трансфер зіркового португальця до стану "синьо-гранатових". Зазначається, що перешкодити переходу може бос Ла Ліги Хав'єр Тебас, оскільки він є фанатом "Реала".

На цьому каталонські журналісти не зупинилися та розкрили сенсаційні деталі можливого трансферу Роналду. Португалець планує винаймати будинок Ліонеля Мессі, поки той виступає за ПСЖ. Аргентинець погодився на це за однієї умови - Роналду не повинен чіпати його "Золоті м'ячі".

Як виявилося, причина таких гучних "інсайдів" надзвичайно проста. В Іспанії 28 грудня святкують День сміху, тому каталонське видання й вирішило жорстко розіграти уболівальників.

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