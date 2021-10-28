Роналду підтвердив вагітність Джорджини: щаслива пара показала знімок УЗД

Кохана футболіста вагітна двійнею.

Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду та його наречена Джорджина Родрігес знову стануть батьками.

36-річний футболіст підтвердив інформацію ЗМІ, що родина чекає на поповнення. Кріштіану опублікував у себе в Instagram спільне фото з Джорджиною та знімком УЗД, повідомивши, що вони чекають на близнюків.

"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені кохання - ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", - підписав світлину Роналду.

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Роналду і Джорджина познайомилися в 2016 році. Роналду зайшов у магазин Gucci, де працювала Родрігес. Пізніше вони перетнулися на одному з модних заходів, після чого зав’язалися стосунки.

"Тоді нам вдалося поговорити в невимушеній атмосфері - поза моїм робочим середовищем. Це було кохання з першого погляду для нас обох", - розповідала Джорджина в інтерв’ю журналу Elle.

Associated Press

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

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Додамо, що минулого року Роналду та Родрігес заручилися. Португалець подарував нареченій розкішну обручку вартістю близько 665 тисяч євро.

У 2019 році італійська преса також писала, що Роналду та Джорджина таємно одружилися в Марокко, проте в оточенні футболіста спростували цю інформацію. Там зазначили, що весілля, швидше за все, відбудеться вже після того, як Роналду завершить професійну кар'єру.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

instagram.com/cristiano

instagram.com/georginagio

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / instagram.com/georginagio

Кріштіану і Джорджина виховують чотирьох дітей.

Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Достовірної інформації про його маму немає.

народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Достовірної інформації про його маму немає. Влітку 2017 року у футболіста народилася двійня Єва та Маттео від сурогатної матері.

та від сурогатної матері. А восени 2017-го Джорджина Родрігес народила їхню спільну донечку Алану Мартіну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що мати Роналду відмовляє його від весілля з Джорджиною Родрігес.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/cristiano

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