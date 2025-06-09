Роналду після тріумфу в Лізі націй назвав клуб, за який гратиме наступного сезону

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Реклама

Португальний форвард Кріштіану Роналду після перемоги зі своєю збірною у Лізі націй-2024/25 висловився про своє майбутнє.

40-річний нападник заявив, що продовжить виступати у складі саудівського "Аль-Насра".

"Моє майбутнє? В принципі, нічого не зміниться. Чи залишуся я в "Аль-Насрі"? Так", – цитує Роналду авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Реклама

Додамо, що наприкінці травня Роналду натякнув на відхід з "Аль-Насра". Його чинний контракт спливає 30 червня цього року. Нову угоду сторони поки що не підписали.

Роналду перейшов до "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року. За цей час він забив 89 голів та віддав 17 передач у 98 матчах за саудівський клуб. Його зарплата складає 200 мільйонів доларів на сезон.

У сезоні-2024/25 Кріштіану провів 41 матч за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забивши 35 голів і віддавши чотири результативні передачі.

"Аль-Наср" (70 очок) посів третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відставши від "Аль-Іттіхада" (83 бали) та "Аль-Хіляля" (75 пунктів). Роналду з 25 голами став найкращим бомбардиром турніру.

Реклама

Підопічні Стефано Піолі не змогли пробитися до азійської Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Нагадаємо, у фіналі Ліги націй збірна Португалії в серії пенальті здолала Іспанію, а Роналду відзначився голом на 61-й хвилині, зрівнявши рахунок у матчі (2:2). Пізніше Кріштіану дістав пошкодження і був замінений наприкінці основного часу.