ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1047
Час на прочитання
2 хв

Роналду побив бомбардирський рекорд Мессі на чемпіонатах світу

Кріштіану став найбільш віковим автором дубля в історії Мундіалів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив бомбардирський рекорд чемпіонатів світу з футболу.

41-річний лідер португальської команди оформив дубль у матчі другого туру групового етапу проти Узбекистану, відзначившись голами на 6-й та 39-й хвилинах зустрічі.

Таким чином, Роналду став найбільш віковим автором дубля в історії Мундіалів.

На момент матчу вік португальця становив 41 рік та 138 днів. Кріштіану перевершив досягнення аргентинця Ліонеля Мессі, який на ЧС-2026 оформив дубль у ворота Австрії у віці 38 років та 363 дні.

Топ-5 вікових авторів дубля в історії ЧС

1. Кріштіану Роналду (Португалія) 41 рік та 138 днів (2026, Португалія — ​​Узбекистан).

2. Ліонель Мессі (Аргентина) 38 років і 363 дні (2026, Аргентина — Австрія).

3. Роже Мілла (Камерун) 38 років і 34 дні (1990, Камерун — Колумбія).

4. Олів'є Жиру (Франція) 36 років і 53 дні (2022, Франція — Австралія).

5. Ласло Фазекаш (Угорщина) 34 роки та 243 дні (1982, Угорщина — Сальвадор).

Зазначимо, що Роналду в матчі з Узбекистаном встановив ще один рекорд чемпіонатів світу — він став першим гравцем в історії, який забив на шести Мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Після матчу з Узбекистаном в активі Кріштіану 10 голів на чемпіонатах світу. Він став найкращим бомбардиром збірної Португалії на Мундіалях, обійшовши Ейсебіо, який забив 9 м'ячів.

Додамо, що напередодні Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу — після дублю в матчі проти Австрії на рахунку аргентинця 18 м'ячів на Мундіалях.

  • Португалія знищила Узбекистан з рахунком 5:0 та очолила групу K. Другою йде Колумбія (3 бали), на третьому місці — ДР Конго (1 пункт), Узбекистан (0) — останній.

  • У першому турі групи K збірна Португалії сенсаційно не змогла обіграти команду ДР Конго (1:1), а Колумбія перемогла Узбекистан (3:1), який є дебютантом чемпіонатів світу.

  • Інший матч другого туру цього квартету між збірними Колумбії та ДР Конго відбудеться у середу, 24 червня, о 05:00 за київським часом.

  • У заключному третьому турі Португалія зіграє з Колумбією, а Узбекистан позмагається з ДР Конго. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 02:30 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1047
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie