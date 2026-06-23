Роналду побив бомбардирський рекорд Мессі на чемпіонатах світу

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив бомбардирський рекорд чемпіонатів світу з футболу.

41-річний лідер португальської команди оформив дубль у матчі другого туру групового етапу проти Узбекистану, відзначившись голами на 6-й та 39-й хвилинах зустрічі.

Таким чином, Роналду став найбільш віковим автором дубля в історії Мундіалів.

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На момент матчу вік португальця становив 41 рік та 138 днів. Кріштіану перевершив досягнення аргентинця Ліонеля Мессі, який на ЧС-2026 оформив дубль у ворота Австрії у віці 38 років та 363 дні.

Топ-5 вікових авторів дубля в історії ЧС

1. Кріштіану Роналду (Португалія) 41 рік та 138 днів (2026, Португалія — ​​Узбекистан).

2. Ліонель Мессі (Аргентина) 38 років і 363 дні (2026, Аргентина — Австрія).

3. Роже Мілла (Камерун) 38 років і 34 дні (1990, Камерун — Колумбія).

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4. Олів'є Жиру (Франція) 36 років і 53 дні (2022, Франція — Австралія).

5. Ласло Фазекаш (Угорщина) 34 роки та 243 дні (1982, Угорщина — Сальвадор).

Зазначимо, що Роналду в матчі з Узбекистаном встановив ще один рекорд чемпіонатів світу — він став першим гравцем в історії, який забив на шести Мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Після матчу з Узбекистаном в активі Кріштіану 10 голів на чемпіонатах світу. Він став найкращим бомбардиром збірної Португалії на Мундіалях, обійшовши Ейсебіо, який забив 9 м'ячів.

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Додамо, що напередодні Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу — після дублю в матчі проти Австрії на рахунку аргентинця 18 м'ячів на Мундіалях.

Португалія знищила Узбекистан з рахунком 5:0 та очолила групу K. Другою йде Колумбія (3 бали), на третьому місці — ДР Конго (1 пункт), Узбекистан (0) — останній.

У першому турі групи K збірна Португалії сенсаційно не змогла обіграти команду ДР Конго (1:1), а Колумбія перемогла Узбекистан (3:1), який є дебютантом чемпіонатів світу.

Інший матч другого туру цього квартету між збірними Колумбії та ДР Конго відбудеться у середу, 24 червня, о 05:00 за київським часом.

У заключному третьому турі Португалія зіграє з Колумбією, а Узбекистан позмагається з ДР Конго. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 02:30 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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