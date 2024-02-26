Роналду показав непристойний жест саудівським фанатам у відповідь на кричалку про Мессі (відео)

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду потрапив у скандал через свою витівку після матчу 21-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з "Аль-Шабабом".

Поєдинок завершився перемогою команди португальця з рахунком 2:3. У першому таймі Роналду відкрив рахунок, реалізувавши пенальті.

Після фінального свистка група уболівальників "Аль-Шабаба" на трибунах почала скандувати ім'я одвічного конкурента португальця – аргентинського форварда Ліонеля Мессі.

У відповідь на провокацію Кріштіану не стримався та потягнувся до своїх геніталій, продемонструвавши фанатам суперника непристойний жест.

Саудівська газета Asharq al-Awsat повідомила, що дисциплінарний комітет Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) розпочав розслідування інциденту. Однак, найімовірніше, через свій статус португалець уникне дискваліфікації чи іншого серйозного покарання.

Цього сезону на рахунку Роналду 28 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах, у яких він забив 28 голів та зробив 10 асистів.

Наразі "Аль-Наср" посідає друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи від лідера "Аль-Хіляля" на 7 очок.

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