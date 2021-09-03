Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса і похвалився досягненням у соцмережах

Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса і похвалився досягненням у соцмережах

Португалець встановив рекорд за кількістю голів у футболці національної збірної.

Новоспечений форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду вписав своє ім'я до Книги рекордів Гіннеса.

36-річний португалець напередодні став найкращим бомбардиром в історії національних збірних. Саме це досягнення дозволило Кріштіану потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Футболіст отримав пам'ятний сертифікат, яким похвалився на фото в Instagram.

"Спасибі Книзі рекордів Гіннеса. Завжди приємно, коли тебе визнають світовим рекордсменом. Давайте спробуємо перевершити це досягнення", - написав Роналду під знімком.

Зазначимо, що на рахунку Роналду тепер 111 голів у футболці збірної Португалії. В останньому матчі проти Ірландії Кріштіану побив "вічний" рекорд іранця Алі Даеї (109 м'ячів), який тривалий час утримував титул найкращого голеадора в історії національних збірних.

Як писав ТСН Проспорт, матч Португалії проти Ірландії також запам'ятався скандалом. У першому таймі Роналду дав ляпаса супернику, але уникнув покарання.

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