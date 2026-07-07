Роналду повторив антирекорд чемпіонатів світу за кількістю поразок

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду після поразки від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 повторив антирекорд Мундіалів.

Для 41-річного португальця ця поразка стала восьмою на чемпіонатах світу, що є повторенням антирекорду турніру.

Також по вісім поразок на чемпіонатах світу мають Сон Хин Мін, Антоніо Карбахаль, Хон Мен Бо та Метью Леккі.

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Зазначимо, що Роналду брав участь у шести чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) і забивав голи на кожному з них. Проте жодного разу виграти Мундіаль він так і не зумів.

На рахунку Кріштіану 27 матчів на світових першостях, 11 голів та два асисти.

Після поразки від іспанців на ЧС-2026 він оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.

Раніше повідомлялося, що Роналду не стримав сліз після драматичної поразки від Іспанії та вильоту з ЧС-2026.

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Нагадаємо, Іспанія у чвертьфіналі позмагається з Бельгією, яка в 1/8 фіналу розгромила США (4:1).

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