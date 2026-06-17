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Роналду повторив приголомшливий рекорд Мессі на чемпіонатах світу
Португалець слідом за аргентинцем зіграв на своєму шостому Мундіалі.
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду повторив видатне досягнення аргентинського нападника Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу з футболу.
Кріштіану вийшов у стартовому складі на матч першого туру групового етапу ЧС-2026 проти ДР Конго.
Таким чином, Роналду, як і Мессі напередодні, зіграв на своєму шостому Мундіалі.
Раніше Кріштіану та Ліонель брали участь у світових першостях 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 років.
Матч Португалія — ДР Конго розпочався у середу, 17 червня, о 20:00 за київським часом.
У цьому квартеті також виступають збірні Узбекистану та Колумбії, які зустрінуться в очному поєдинку першого туру в четвер, 18 червня, о 05:00 за київським часом.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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Раніше повідомлялося, що Мессі повторив історичний рекорд за голами на чемпіонатах світу.