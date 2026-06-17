Роналду повторив приголомшливий рекорд Мессі на чемпіонатах світу

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду повторив видатне досягнення аргентинського нападника Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу з футболу.

Кріштіану вийшов у стартовому складі на матч першого туру групового етапу ЧС-2026 проти ДР Конго.

Таким чином, Роналду, як і Мессі напередодні, зіграв на своєму шостому Мундіалі.

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Раніше Кріштіану та Ліонель брали участь у світових першостях 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 років.

Матч Португалія — ДР Конго розпочався у середу, 17 червня, о 20:00 за київським часом.

У цьому квартеті також виступають збірні Узбекистану та Колумбії, які зустрінуться в очному поєдинку першого туру в четвер, 18 червня, о 05:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Раніше повідомлялося, що Мессі повторив історичний рекорд за голами на чемпіонатах світу.

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