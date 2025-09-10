- Дата публікації
Роналду повторив рекорд за забитими голами у кваліфікації чемпіонатів світу
Кріштіану зрівнявся з нападником збірної Гватемали Карлосом Руїсом.
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду повторив рекорд за кількістю забитих м'ячів у кваліфікації чемпіонатів світу з футболу.
У вівторок, 9 вересня, 40-річний Кріштіану реалізував пенальті в матчі відбору на ЧС-2026 проти команди Угорщини, який завершився виїзною перемогою португальців з рахунком 3:2.
Для Роналду гол у ворота угорців став 39-м у відбіркових матчах до чемпіонатів світу. Щоб досягнути цієї позначки, Кріштіану знадобилося 49 поєдинків.
За цим показником Роналду зрівнявся з нападником збірної Гватемали Карлосом Руїсом, який забив 39 голів у 47 матчах.
Трійку найкращих замикає аргентинський форвард Ліонель Мессі, у чиєму активі 36 голів у 72 зустрічах.
Зазначимо, що на 12-му місці у цьому рейтингу перебуває Андрій Шевченко, який забив 26 голів у 40 матчах кваліфікації чемпіонатів світу за збірну України.
Найкращі бомбардири в історії кваліфікації чемпіонатів світу (топ-5)
1. Карлос Руїс (Гватемала) – 39 голів (47 матчів)
1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 39 голів (49 матчів)
3. Ліонель Мессі (Аргентина) – 36 голів (72 матчі)
4. Алі Даеї (Іран) – 35 голів (51 матч)
5. Роберт Левандовські (Польща) – 32 голи (41 матч)
Загалом на рахунку Роналду 141 забитий м'яч за збірну та 943 у кар'єрі.
Збірна Португалії після двох матчів з 6 очками очолює групу F відбору на ЧС-2026. Підопічні Роберто Мартінеса випереджають Вірменію (3 бали), а також Угорщину та Ірландію, які мають по одному заліковому пункту.
У наступних матчах відбору на Мундіаль португальці 11 жовтня приймуть ірландців, після чого 14 жовтня вдома зіграють з угорцями.
Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.