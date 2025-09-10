ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Роналду повторив рекорд за забитими голами у кваліфікації чемпіонатів світу

Кріштіану зрівнявся з нападником збірної Гватемали Карлосом Руїсом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду повторив рекорд за кількістю забитих м'ячів у кваліфікації чемпіонатів світу з футболу.

У вівторок, 9 вересня, 40-річний Кріштіану реалізував пенальті в матчі відбору на ЧС-2026 проти команди Угорщини, який завершився виїзною перемогою португальців з рахунком 3:2.

Для Роналду гол у ворота угорців став 39-м у відбіркових матчах до чемпіонатів світу. Щоб досягнути цієї позначки, Кріштіану знадобилося 49 поєдинків.

За цим показником Роналду зрівнявся з нападником збірної Гватемали Карлосом Руїсом, який забив 39 голів у 47 матчах.

Трійку найкращих замикає аргентинський форвард Ліонель Мессі, у чиєму активі 36 голів у 72 зустрічах.

Зазначимо, що на 12-му місці у цьому рейтингу перебуває Андрій Шевченко, який забив 26 голів у 40 матчах кваліфікації чемпіонатів світу за збірну України.

Найкращі бомбардири в історії кваліфікації чемпіонатів світу (топ-5)

1. Карлос Руїс (Гватемала) – 39 голів (47 матчів)

1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 39 голів (49 матчів)

3. Ліонель Мессі (Аргентина) – 36 голів (72 матчі)

4. Алі Даеї (Іран) – 35 голів (51 матч)

5. Роберт Левандовські (Польща) – 32 голи (41 матч)

Загалом на рахунку Роналду 141 забитий м'яч за збірну та 943 у кар'єрі.

Збірна Португалії після двох матчів з 6 очками очолює групу F відбору на ЧС-2026. Підопічні Роберто Мартінеса випереджають Вірменію (3 бали), а також Угорщину та Ірландію, які мають по одному заліковому пункту.

У наступних матчах відбору на Мундіаль португальці 11 жовтня приймуть ірландців, після чого 14 жовтня вдома зіграють з угорцями.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie