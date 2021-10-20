Роналду приніс перемогу: "Манчестер Юнайтед" здійснив супервольовий камбек у матчі з "Аталантою" (відео)

Роналду приніс перемогу: "Манчестер Юнайтед" здійснив супервольовий камбек у матчі з "Аталантою" (відео)

"Червоні дияволи" зуміли нівелювати відставання у два м'ячі.

Англійський "Манчестер Юнайтед" обіграв італійську "Аталанту" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Результативний поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" закінчився з рахунком 3:2 .

Поєдинок розпочався вкрай невдало для команди Уле-Гуннара Сульшера. До перерви "бергамаски" забезпечили собі комфортний гандикап голами Маріо Пашаліча та Меріха Демірала.

Проте в другому таймі "червоні дияволи" зуміли відігратися - на 53-й хвилині відзначився Маркус Рашфорд, а на 75-й Гаррі Магвайр зробив рахунок рівним.

Розв'язка протистояння сталася на 81-й хвилині. Головна зброя "манкуніанців" Кріштіану Роналду забив гол, який став переможним - 3:2.

Український півзахисник "бергамасків" Руслан Малиновський вийшов на поле на 68-й хвилині, однак результативними діями не відзначився.

У паралельному матчі цього квартету іспанський "Вільярреал" на виїзді розбив швейцарський "Янг Бойз" - 4:1.

"Манчестер Юнайтед" (6 очок) піднявся на перше місце в таблиці групи F. "Аталанта" (4 бали) опустилася на другу сходинку. "Вільярреал" (4) - третій, "Янг Бойз" (3) - останній.

Четвертий тур групового етапу ЛЧ запланований на 2 листопада: "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед", "Вільярреал" - "Янг Бойз".

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