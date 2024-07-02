Роналду прокоментував свої сльози під час матчу зі Словенією в 1/8 фіналу Євро-2024 (відео)

Кріштіану перебував у глибокому розпачі після того, як в екстратаймах не реалізував пенальті.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду пояснив, чому розплакався після того, як не зміг реалізувати пенальті в першому екстратаймі матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії.

На 103-й хвилині поєдинку арбітр призначив пенальті у ворота словенців – Ваня Дркушич у власному штрафному майданчику збив Діогу Жоту. Одинадцятиметровий взявся пробити Роналду, але не переграв Яна Облака.

Після незабитого пенальті КріРо розплакався, а партнери взялися його підбадьорювати.

What an emotional seen this is.



Cristiano Ronaldo is crying and his mother is also crying in the stands❤️#EURO2024 #Ronaldo #Portugal



pic.twitter.com/cVULIr9poL — Imran Rafiq (@ImranRafiq27) July 2, 2024

Для Роналду та збірної Португалії все завершилося добре: після нульової нічиєї в основний і додатковий час команда Роберто Мартінеса здолала Словенію в серії пенальті здолала, де першим пішов бити Кріштіану і цього разу вже був точним.

"Навіть у найсильніших людей бувають такі дні. Після пенальті я був пригнічений, мені було сумно, тому що моя команда потребувала забитого пенальті… Я пізніше про це детальніше розповім", – цитує Роналду RMC Sport.

Також Роналду розповів, що Євро-2024 буде останнім чемпіонатом Європи в його кар'єрі.

"Звісно, це моє останнє Євро. Але мене не це зачіпає, мною рухає ентузіазм. Мені було шкода вболівальників. Завжди викладатимуся заради футболки збірної, сумую я за нею чи ні. І робитиму це все своє життя. Потрібно брати на себе відповідальність" – сказав Роналду у коментарі журналісту Фабріціо Романо.

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Раніше повідомлялося, що героєм матчу проти словенців став воротар збірної Португалії Діогу Кошта. Відбивши три з трьох пенальті у післяматчевій серії, він встановив історичний рекорд чемпіонатів Європи.

У чвертьфіналі Євро-2024 португальці позмагаються зі збірною Франції, яка в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Бельгією (1:0).

Матч Португалія – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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